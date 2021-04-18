«Чернобыль» возглавил прокат в России и СНГ за прошедший уик-энд

https://static.news.ru/photo/61697afc-a094-11eb-97e1-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: twitter.com/kinonewsru

В прошедшие выходные, 17–18 апреля, кинопрокат в России и странах СНГ возглавил отечественный драматический фильм «Чернобыль» режиссёра Данилы Козловского. Сборы за уик-энд составили 166,8 млн рублей. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

Фильм рассказывает о трёх ликвидаторах последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Главные роли в картине играют Данила Козловский, Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев и Равшана Куркова.

На втором месте по итогам выходных американский фантастический боевик «Мортал Комбат» режиссёра Саймона Маккуойда. Фильм является экранизацией одноимённой серии видеоигр, его сборы составили 153,6 млн рублей.

Замыкает тройку лидеров первая часть трилогии австралийца Питера Джексона «Властелин колец: Братство кольца». Фильм вышел в 2001 году, в настоящее время в кинотеатрах проходит его повторный выпуск. Сборы ветерана киноиндустрии составили 49,1 млн рублей за уик-энд.

В топ-5 также вошли экранизация российского комикса «Майор Гром: Чумной Доктор» Олега Трофима со сборами 34,1 млн рублей и мультфильм «100% волк» от Алекса Стадерманна, собравший 25,2 млн рублей.