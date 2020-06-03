Цекало заявил, что компании Netflix невыгоден бизнес в России

Российский шоумен и продюсер Александр Цекало заявил, что стриминговый сервис Netflix не видит выгоды в работе на российском рынке. Начать вести бизнес в стране корпорации мешают законы.
Цекало
Показывая очень большим продюсерам наши сериалы, я слышу хвалебные отзывы. Они спрашивают: «Сколько это стоит?» Я говорю, сколько это стоит. Они не верят. В России производство в 5–10 раз, в зависимости от проекта, дешевле, чем в Америке, — сказал артист.
Для Netflix, по его словам, представляют больший интерес деньги за отправку «экспедиции» со своей съёмочной группой, нежели услуги местных фирм.
Как писал NEWS.ru, российский режиссёр Тимур Бекмамбетов заявил, что успех сервиса Netflix не будет вечным. По его словам, платформа функционирует по принципу пирамиды, которая финансируется извне по мере роста подписчиков.
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