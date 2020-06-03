Цекало заявил, что компании Netflix невыгоден бизнес в России

https://static.news.ru/photo/e03acd8c-a58f-11ea-9932-fa163e074e61_660.jpg Александр Цекало Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Российский шоумен и продюсер Александр Цекало заявил, что стриминговый сервис Netflix не видит выгоды в работе на российском рынке. Начать вести бизнес в стране корпорации мешают законы.

Цекало поговорил с «Медузой» и рассказал, что представители его продюсерской компании «Среда» не раз общались с платформой. Он напомнил, что согласно закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», доля иностранного участия не должна превышать 20%. По этой причине «для них этот бизнес невыгоден».

Показывая очень большим продюсерам наши сериалы, я слышу хвалебные отзывы. Они спрашивают: «Сколько это стоит?» Я говорю, сколько это стоит. Они не верят. В России производство в 5–10 раз, в зависимости от проекта, дешевле, чем в Америке, — сказал артист.

Для Netflix, по его словам, представляют больший интерес деньги за отправку «экспедиции» со своей съёмочной группой, нежели услуги местных фирм.

Как писал NEWS.ru, российский режиссёр Тимур Бекмамбетов заявил, что успех сервиса Netflix не будет вечным. По его словам, платформа функционирует по принципу пирамиды, которая финансируется извне по мере роста подписчиков.