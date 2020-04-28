Кино

Братья Руссо показали кадры последних дней съёмок «Мстителей: Финал»

14:01, 28 апреля 2020 12
Фото: Кадр из фильма «Мстители: Финал»/kinopoisk.ru

Американские режиссёры Энтони и Джо Руссо показали кадры последних дней съёмок фильма «Мстители: Финал» вселенной Marvel. Они опубликовали видео и фотографии во время совместного просмотра картины с поклонниками.

Руссо выложили ролики, на которых команда прощается с Робертом Дауни-мл., сыгравшим Железного человека, и Крисом Эвансом, исполнившим роль Капитана Америки.

Режиссёры поделились видео, на котором Эванс готовится к съёмкам сцены с уже состарившимся Стивом Роджерсом. Кроме того, они выложили кадры о работе над сценой с Железным человеком, Капитаном Америкой и Человеком-муравьём в Нью-Йорке.

Ранее фотографии со съёмок картины показали создатели фильма «Мстители: Война бесконечности». Поклонники смогли увидеть Доктора Стрэнджа в костюме Железного человека, писал NEWS.ru.

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