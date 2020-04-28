Братья Руссо показали кадры последних дней съёмок «Мстителей: Финал»

Фото: Кадр из фильма «Мстители: Финал»/kinopoisk.ru

Актриса Наталья Гвоздикова рассказала, что её личный духовник, священник отец Георгий из храма Архистратига Михаила в Тропарёво запретил ей посещать храм во время пандемии.

По словам звезды фильма «Большая перемена», в последнее время она часто обсуждает со своим наставником тему коронавируса. Она спросила его, можно ли ей посещать храм, и получила отрицательный ответ. Отец...