Братья Руссо показали кадры последних дней съёмок «Мстителей: Финал»

Американские режиссёры Энтони и Джо Руссо показали кадры последних дней съёмок фильма «Мстители: Финал» вселенной Marvel. Они опубликовали видео и фотографии во время совместного просмотра картины с поклонниками.

Руссо выложили ролики, на которых команда прощается с Робертом Дауни-мл., сыгравшим Железного человека, и Крисом Эвансом, исполнившим роль Капитана Америки.

Downey’s last day on set after shooting the “I am Iron Man” moment. The very definition of a legend. We love this man 3000. @RobertDowneyJr #AvengersAssemble pic.twitter.com/wIiQ5AwsDJ — Russo Brothers (@Russo_Brothers) April 28, 2020

This is from @ChrisEvans ’s last day of playing Captain America, ever. Much love and respect to you sir. What an amazing run. #AvengersAssemble pic.twitter.com/LreTlM2JrZ — Russo Brothers (@Russo_Brothers) April 28, 2020

Режиссёры поделились видео, на котором Эванс готовится к съёмкам сцены с уже состарившимся Стивом Роджерсом. Кроме того, они выложили кадры о работе над сценой с Железным человеком, Капитаном Америкой и Человеком-муравьём в Нью-Йорке.

BTS of Tony, Cap and Ant Man in NY #AvengersAssemble pic.twitter.com/aZMLsOlp2p — Russo Brothers (@Russo_Brothers) April 28, 2020

