Братья Руссо показали кадры последних дней съёмок «Мстителей: Финал»

https://static.news.ru/photo/5e4287fe-8940-11ea-b26a-fa163e074e61_660.jpgФото: Кадр из фильма «Мстители: Финал»/kinopoisk.ru
Американские режиссёры Энтони и Джо Руссо показали кадры последних дней съёмок фильма «Мстители: Финал» вселенной Marvel. Они опубликовали видео и фотографии во время совместного просмотра картины с поклонниками.
Руссо выложили ролики, на которых команда прощается с Робертом Дауни-мл., сыгравшим Железного человека, и Крисом Эвансом, исполнившим роль Капитана Америки.
Режиссёры поделились видео, на котором Эванс готовится к съёмкам сцены с уже состарившимся Стивом Роджерсом. Кроме того, они выложили кадры о работе над сценой с Железным человеком, Капитаном Америкой и Человеком-муравьём в Нью-Йорке.