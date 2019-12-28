https://static.news.ru/photo/ed0cfd0e-2b01-11ea-b6d4-fa163e074e61_660.jpg Памятник Михаилу Калашникову Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Художественный фильм, рассказывающий о конструкторе стрелкового оружия Михаиле Калашникове, выйдет в российский прокат 20 февраля 2020 года.

Режиссёром и продюсером фильма выступил Константин Буслов, сообщает ТАСС.

В нашем художественном фильме мы рассказываем об определённом периоде жизни Михаила Тимофеевича Калашникова — с его раннего детства и до 1949 года, когда за создание своего легендарного АК-47 он получил Сталинскую премию, — рассказали представители продюсеров киноленты.

Над сценарием работали Анатолий Усов, Сергей Бодров и Алексей Бородачёв. Информационную и консультационную поддержку проекту оказывала дочь конструктора Елена Калашникова, занимающая должность президента Межрегионального общественного фонда имени Калашникова.

Как писал NEWS.ru, компании Paramount Pictures и Sister, а также продюсер фильма «Богемская рапсодия» объединились для создания биопика о британо-австралийской группе Bee Gees.