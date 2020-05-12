Билл Мюррей примет участие в конкурсе на лучшее приготовление начос

https://static.news.ru/photo/833df732-943f-11ea-9b10-fa163e074e61_660.jpg Билл Мюррей Фото: Marco Provvisionato/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский актёр Билл Мюррей примет участие в состязании по приготовлению чипсов начос. Цель акции — собрать денег для сотрудников ресторанов, оставшихся без работы из коронавируса.

В конкурсе также будет участвовать ресторатор и шоумен Гай Фиери. Соревнование состоится 15 мая в прямом эфире в Facebook телеканала Food Network.

Состязание проведёт Карла Холл, а баскетболист Шакил О’Нил и актёр Терри Крюс выступпят в качестве жюри. Мюррею и Фиери помогут в приготовление начос их сыновья, отмечает Entertainment Weekly.

Как писал NEWS.ru, британский музыкант Брайан Ино вместе со своим братом Роджером объявил конкурс видео среди людей, находящихся в изоляции из-за пандемии коронавируса. Ролики, согласно условию, должны быть спокойными и медитативными.