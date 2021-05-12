Бекмамбетов захотел снять «Сумеречный дозор» в формате screenlife

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Фантастические боевики «Ночной дозор» (2004) и «Дневной дозор» (2005) Тимура Бекмамбетова по одноимённым романам Сергея Лукьяненко стали настоящим событием для российского кино, но экранизация «Сумеречного дозора» так и не вышла, по крайней мере пока. Однако режиссёр не исключил возвращения во вселенную «Дозоров». Возможно, фанаты серии обрадуются, что продюсер хочет снять третью картину в его фирменном формате screenlife, передаёт портал Slashfilm.

Это должен быть формат screenlife. Это будет screenlife. Где Тёмные и Светлые обитают сегодня? В цифровом пространстве. Я думаю, события будут происходить в Сети. В двух предыдущих фильмах есть полноценные сцены в формате screenlife — одна большая сцена в «Ночном дозоре», вторая — в «Дневном», — отметил Бекмамбетов.

Screenlife — технология, разработанная студией Bazelevs, где повествование идёт полностью через экраны компьютеров или гаджетов. Бекмамбетов снял несколько лент в формате screenlife, в том числе картину «Профиль».