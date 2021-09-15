Беглец в чёрном: Томми Ли Джонсу исполнилось 75 лет

15 сентября американскому актёру и кинорежиссёру Томми Ли Джонсу исполняется 75 лет. Джонс наиболее узнаваем по роли агента Кея из серии фильмов «Люди в чёрном», однако его послужной список включает много других кинохитов: «Старикам тут не место», «Служители закона», «Одинокий голубь». В числе его наиболее популярных работ — картина «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе», режиссёр которого, Оливер Стоун, отмечает своё 75-летие в один день с Джонсом.

За свою долгую актёрскую карьеру, начавшуюся ещё в 1970-е годы, Джонс был четырежды номинирован на премию «Оскар» и взял награду в категории «лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме «Беглец» в 1994 году. Актёр также может похвастаться почти всеми популярными кинонаградами, в том числе «Золотым глобусом» и призом Каннского кинофестиваля.

О себе Томми Ли Джонс говорит: «Я непростой человек». Он любит сельское хозяйство, ненавидит интервью и считает актёрскую профессию всего лишь способом заработать деньги.