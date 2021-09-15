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Беглец в чёрном: Томми Ли Джонсу исполнилось 75 лет
Кино

Беглец в чёрном: Томми Ли Джонсу исполнилось 75 лет

17:20, 15 сентября 2021
Фото: imdb.com
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15 сентября американскому актёру и кинорежиссёру Томми Ли Джонсу исполняется 75 лет. Джонс наиболее узнаваем по роли агента Кея из серии фильмов «Люди в чёрном», однако его послужной список включает много других кинохитов: «Старикам тут не место», «Служители закона», «Одинокий голубь». В числе его наиболее популярных работ — картина «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе», режиссёр которого, Оливер Стоун, отмечает своё 75-летие в один день с Джонсом.

За свою долгую актёрскую карьеру, начавшуюся ещё в 1970-е годы, Джонс был четырежды номинирован на премию «Оскар» и взял награду в категории «лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме «Беглец» в 1994 году. Актёр также может похвастаться почти всеми популярными кинонаградами, в том числе «Золотым глобусом» и призом Каннского кинофестиваля.

О себе Томми Ли Джонс говорит: «Я непростой человек». Он любит сельское хозяйство, ненавидит интервью и считает актёрскую профессию всего лишь способом заработать деньги.

Томми Ли Джонс

imdb.com

Глаза Лоры Марс 1978

imdb.com

Шаман 1982

imdb.com

Нэйт и Хейс 1983

imdb.com

Речная крыса 1984

imdb.com

Доставить по назначению 1989

imdb.com

Огненные птицы 1990

imdb.com

В осаде 1992

imdb.com

Люди в черном 1997

imdb.com

Служители закона 1998

imdb.com

Крутые цыпочки 2005

imdb.com

Старикам тут не место 2007

imdb.com

В компании мужчин 2010

imdb.com

Император 2012

imdb.com

Весенние надежды 2012

imdb.com

Все только начинается 2017

imdb.com

Беглец 1995

imdb.com

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