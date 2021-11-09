BadComedian предложил РКН запретить фильмы с убийствами

Общественный совет при Роскомнадзоре рассматривает вопрос о запрете фильмов и сериалов с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями», где присутствуют сцены гомосексуальных отношений, педофилии, садизма, мазохизма и педофилии. Блогер Евгений Баженов (BadComedian) в беседе с NEWS.ru назвал это предложение возмутительным и отметил, что Роскомнадзору нужно для начала запретить весь контент с убийствами и насилием.

Блогер не понимает, почему в РКН решают, что 18-летний зритель должен смотреть, а что нет. Он добавил, что, видимо, в ведомстве считают, что если зритель увидит гомосексуальную связь, то «тут же перейдёт в другой лагерь».

Я считаю, что Роскомнадзору нужно поступать иначе. Есть тяжести преступления в их глазах, есть гомосексуальная связь, а есть убийство. <...> Давайте начнём с запрета показа убийств, полностью уберём все фильмы с убийствами, с воровством, где есть какое-то насилие. Полностью уберём их с онлайн-кинотеатров, потому что взрослые люди после 18 лет, по мнению РКН, не могут решать, что им смотреть и чем интересоваться. Мы, видимо, все недееспособны, — отметил Баженов.

Он назвал предложение Роскомнадзора возмутительным и подчеркнул, что если это не является каким-то интернет-вбросом, то «уже не смеяться, а плакать пора».

Ранее эксперты предложили дополнить закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запретом на демонстрацию в фильмах и сериалах сцен гомосексуальных отношений, педофилии, транссексуализма, эксгибиционизма, садизма и мазохизма. В случае принятия этих предложений онлайн-сервисы и социальные сети будут удалять киноленты с таким содержанием. Ограничения также могут стать основанием для включения в реестр запрещённой информации. Их интернет-провайдеры и операторы связи обязаны будут блокировать по требованию Роскомнадзора.