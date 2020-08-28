Автору комиксов «Новые мутанты» не понравилась их экранизация

https://static.news.ru/photo/1e74900a-ea0b-11ea-8afd-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Художник Боб Маклеод, работавший над первыми выпусками комиксов «Новые мутанты», раскритиковал их экранизацию. Ему не понравилось то, как выглядят персонажи в киноадаптации.

В частности, художника расстроило, что у Даниеллы не было косичек, Рейн не сделали рыжеволосой, а Роберто в фильме недостаточно темнокожий.

Проще говоря, режиссёр Джош Бун убрал из внешности персонажей всё, над чем я работал, — написал Маклеод в Facebook.

Кроме того, художника обидело, что в титрах его фамилия указана с ошибкой.

За эти три года они даже не удосужились проверить, как пишется моё имя, — посетовал он.

«Новые мутанты» вышли в прокат 28 августа после неоднократных переносов. В российских кинотеатрах лента начнёт демонстрироваться с 3 сентября. Героям, которые находятся на секретном объекте против своей воли, предстоит сразиться с угрозами своих способностей, а также с грехами своего прошлого.

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