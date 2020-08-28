Автору комиксов «Новые мутанты» не понравилась их экранизация

Художник Боб Маклеод, работавший над первыми выпусками комиксов «Новые мутанты», раскритиковал их экранизацию. Ему не понравилось то, как выглядят персонажи в киноадаптации.
В частности, художника расстроило, что у Даниеллы не было косичек, Рейн не сделали рыжеволосой, а Роберто в фильме недостаточно темнокожий.
Проще говоря, режиссёр Джош Бун убрал из внешности персонажей всё, над чем я работал, — написал Маклеод в Facebook.
Кроме того, художника обидело, что в титрах его фамилия указана с ошибкой.
За эти три года они даже не удосужились проверить, как пишется моё имя, — посетовал он.
«Новые мутанты» вышли в прокат 28 августа после неоднократных переносов. В российских кинотеатрах лента начнёт демонстрироваться с 3 сентября. Героям, которые находятся на секретном объекте против своей воли, предстоит сразиться с угрозами своих способностей, а также с грехами своего прошлого.
Ранее NEWS.ru писал, что стриминговый сервис Netflix возобновил производство сериала «Песочный человек», основанного на комиксах Нила Геймана. По словам автора, история в сериале, как и в первом томе серии комиксов, начнётся в 1916 году, однако затем перенесётся не на конец 1980-х, а в наши дни.
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