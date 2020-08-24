Съёмки сериала по комиксам «Песочный человек» возобновились

Стриминговый сервис Netflix возобновил производство сериала «Песочный человек», основанный на комиксах Нила Геймана. Об этом он сообщил во время конвенции DC FanDome, которая прошла 22 августа в режиме онлайн.
По словам Геймана, сейчас продюсеры ведут подбор актёров на роли,
Создатель проекта заявил, что период изоляции помог команде «довести сценарий до совершенства».
Гейман рассказал, что история в сериале, как и в первом томе серии комиксов, начнётся в 1916 году, однако затем перенесётся не на конец 1980-х, а в наши дни.
Ранее кинокомпания Warner Bros. назначила дату возобновления съёмок фильма «Бэтмен» американского режиссёра Мэтта Ривза. Работа начнётся на студии Leavesden в начале сентября, писал NEWS.ru.
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