Съёмки сериала по комиксам «Песочный человек» возобновились

https://static.news.ru/photo/508c8cb0-e5fa-11ea-aeb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: DC Comics

Стриминговый сервис Netflix возобновил производство сериала «Песочный человек», основанный на комиксах Нила Геймана. Об этом он сообщил во время конвенции DC FanDome, которая прошла 22 августа в режиме онлайн.

По словам Геймана, сейчас продюсеры ведут подбор актёров на роли, передаёт Variety. Онлайн-кинотеатр заказал 11 эпизодов больше года назад, но начать работу на площадке не удалось из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Создатель проекта заявил, что период изоляции помог команде «довести сценарий до совершенства».

Гейман рассказал, что история в сериале, как и в первом томе серии комиксов, начнётся в 1916 году, однако затем перенесётся не на конец 1980-х, а в наши дни.

Ранее кинокомпания Warner Bros. назначила дату возобновления съёмок фильма «Бэтмен» американского режиссёра Мэтта Ривза. Работа начнётся на студии Leavesden в начале сентября, писал NEWS.ru.