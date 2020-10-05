Аллергия или сглаз: Асмус сорвала съёмки из-за проблем с кожей

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Актриса Кристина Асмус была вынуждена отменить съёмки из-за проблем с кожей. На лице, шее и спине появились странные высыпания, причины которых неизвестны.

О внезапно проявившейся проблеме девушка рассказала своим поклонникам в Instagram. По её словам, увидев себя утром в зеркале, она чуть было не упала в обморок.

Для меня, которая в буквальном смысле трясётся над своей кожей - это мало сказать катастрофа. <...> Аллергия это, иммунитет, реакция на антибиотики или сглаз, я не знаю. Надеюсь, этот кошмар ненадолго, — написала Асмус.

Экс-супруга шоумена Гарика Харламова уточнила, что съёмки из-за неё оказались отменены лишь второй раз в жизни. Правда, про первый она распространяться не стала, пообещав поделиться этими воспоминаниями как-нибудь в другой раз.

Ранее, как писал NEWS.ru, Асмус поведала о своём трудном детстве — побоях, голоде, чрезмерных занятиях спортом и переломах. Сокровенным она поделилась в ответ на утверждение одного из подписчиков о том, что актриса якобы жила сладкой жизнью.