Аналитик спрогнозировал очередной перенос премьеры фильма «Довод»

Аналитик американской компании MKM Partners Эрик Хэндлер выступил с прогнозом возможного переноса премьеры фильма «Довод» режиссёра Кристофера Нолана. В настоящее время мировая премьера картины намечена на 16 июля.
Хэндлер утверждает, что правительство США слишком рано приступило к открытию центров досуга и общественных мест,
Было бы удивительно увидеть в стране кинотеатры, которым удалось открыться до сентября, — заявил эксперт.
Ранее Кристофер Нолан заявил, что «Довод» лучше всего подходит к просмотру в кинотеатре. Он отметил, что опыт съёмок картины и результат отличаются от всего, что он делал со своей командой до этого, писал NEWS.ru.
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