Аналитик спрогнозировал очередной перенос премьеры фильма «Довод»

https://static.news.ru/photo/75af53da-c523-11ea-a3fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из фильма «Довод»/kinopoisk.ru

Аналитик американской компании MKM Partners Эрик Хэндлер выступил с прогнозом возможного переноса премьеры фильма «Довод» режиссёра Кристофера Нолана. В настоящее время мировая премьера картины намечена на 16 июля.

Хэндлер утверждает, что правительство США слишком рано приступило к открытию центров досуга и общественных мест, передаёт Deadline. Американские сети намерены соблюдать все меры предосторожности для защиты зрителей и сотрудников, однако этого может оказаться недостаточно.

Было бы удивительно увидеть в стране кинотеатры, которым удалось открыться до сентября, — заявил эксперт.

Ранее Кристофер Нолан заявил, что «Довод» лучше всего подходит к просмотру в кинотеатре. Он отметил, что опыт съёмок картины и результат отличаются от всего, что он делал со своей командой до этого, писал NEWS.ru.