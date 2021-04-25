«Альтернатив не могло быть»: кинокритик оценил итоги «Оскара»

https://static.news.ru/photo/c3ae1990-a66e-11eb-a7d9-96000091f725_660.jpg Фото: Searchlight Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press

Победа драмы «Земля кочевников» режиссёра Хлои Чжао на премии «Оскар», а также получение самим творцом заветной статуэтки — предсказуемый итог, считает кинокритик Николай Никулин. Он отметил, что проект практически всеми киноакадемиями и лидерами индустрии считался фаворитом — завоевал «Золотой глобус» и «огромное количество» локальных наград, передаёт RT.

Если честно, альтернатив не могло быть. В последнее время Американская киноакадемия — это не про то, насколько зрители хорошо оценивают тот или иной фильм, а про то, насколько время или злободневность откликается в этих картинах, — рассказал эксперт.

Никулин считает, что «Земля кочевников» повествует о глубинном обществе США, о том, как людям приходится выживать в маленьких городах, что является «максимальным отстранением от мейнстрима».

Говоря о победе Энтони Хопкинса в номинации «Лучшая мужская роль» за фильм Флориана Зеллера «Отец», критик добавил, что британский мэтр прекрасно перевоплотился в главу семейства, страдающего деменцией.

Это кино отличается тем, что оно сделано мастерски в художественном смысле этого слова. Потому что главный герой — отец с деменцией, мы видим этот фильм от лица главного героя и мы знаем, что у него происходит потеря памяти. Фильм построен таким образом, что некоторые участки, некоторые логические ходы тоже выпадают, — резюмировал Никулин.

В ночь на 26 апреля в Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения премии Американской киноакадемии «Оскар». Впервые до отбора были допущены фильмы, которые не были в широком прокате и демонстрировались публике только онлайн. Кроме того, награждения лауреатов прошли сразу на двух площадках: на сцене домашнего кинотеатра киноакадемии Dolby Theatre и в зале вокзала Union Station в Лос-Анджелесе, сообщается на сайте Академии. На престижную награду претендовали фильмы и актёры, уже получившие немало почётных премий. Однако наличие наград ещё не гарантирует признания Американской киноакадемии.

Лучшим иностранным фильмом признана комедийно-драматическая картина «Ещё по одной» Томаса Винтерберга. Картина является совместным производством Дании, Нидерландов и Швеции. Лента получила уже 40 наград, в том числе «Сезар», BAFTA, четыре премии Европейской киноакадемии и пять премий «Роберт» Датской киноакадемии. Премии за лучший оригинальный сценарий была удостоена Эмиральд Феннел за её дебютный фильм «Девушка, подающая надежды», отснятый всего за 23 дня. В центре истории — стремление главной героини отомстить за свою лучшую подругу, ставшую жертвой изнасилования.

Фрэнсис Макдорманд («Земля кочевников») imdb.com «Земля кочевников» imdb.com Юн Ё-джон («Минари») imdb.com Дэниел Калуя («Иуда и чёрный мессия») imdb.com Энтони Хопкинс («Отец») imdb.com «Ещё по одной» imdb.com Эмиральд Феннел («Девушка, подающая надежды») imdb.com «Душа» imdb.com «Два далёких незнакомца» netflix.com «Колетт» imdb.com «Мой учитель — осьминог» netflix.com

Как сообщалось ранее, в США обнародовали критерии инклюзивности для «Оскара». С 2024-го им должны соответствовать ленты, претендующие на победу в номинации «Лучший фильм». Стандарты обяжут режиссёров минимум одного из ведущих или значительных актёров второго плана выбирать из слабо представленных расовых и этнических групп. Советский и российский режиссёр Никита Михалков назвал новые требования для кинопремии «зеркальной дискриминацией» и заявил, что не готов следовать изменённым правилам для получения статуэтки. По его словам, изменённый регламент похож на «нравственное бешенство».