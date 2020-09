Актёры устроили воссоединение «Друзей» на церемонии «Эмми»

Когда ведущий Джимми Киммел дозвонился по видеосвязи до Энистон, номинированной в категории «Лучшая актриса в драматическом сериале» за роль в «Утреннем шоу», оказалось, что она дома не одна. У артистки в гостях были коллеги по сериалу «Друзья».

Энистон сообщила, что они «вообще-то живут вместе с 1994 года». К разочарованию фанатов, другие актёры, сыгравшие в сериале, в кадре не появились.