Актёры устроили воссоединение «Друзей» на церемонии «Эмми»

https://static.news.ru/photo/342c5d52-fbf3-11ea-8274-fa163e074e61_660.jpg Лиза Кудроу, Дженнифер Энистон и Кортни Кокс Фото: Abc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Актёры Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лиза Кудроу, снявшиеся в сериале «Друзья», разыграли небольшую сценку во время виртуальной церемонии телевизионной премии «Эмми».

Когда ведущий Джимми Киммел дозвонился по видеосвязи до Энистон, номинированной в категории «Лучшая актриса в драматическом сериале» за роль в «Утреннем шоу», оказалось, что она дома не одна. У артистки в гостях были коллеги по сериалу «Друзья».

Энистон сообщила, что они «вообще-то живут вместе с 1994 года». К разочарованию фанатов, другие актёры, сыгравшие в сериале, в кадре не появились.

Реюнион «Друзей» должен был состояться в мае на новом стриминг-сервисе HBO Max, но съёмки отложили из-за пандемии коронавируса.

Ранее американский актёр Мэтт ЛеБлан подтвердил, что специальный выпуск о воссоединении персонажей сериала «Друзья» уже отснят. Артист известен как исполнитель роли Джо Трибиани в знаменитом проекте. ЛеБлан стал гостем программы The Kelly Clarkson Show, во время которой поделился воспоминаниями о сериале и раскрыл детали работы над новым эпизодом. Звезда шоу отметил, что эпизод будет в основном импровизационным. Когда именно был отснят новый материал, ЛеБлан не рассказал, писал NEWS.ru.