Актёр «Игры престолов» поддержал идею переснять финальный сезон сериала

https://static.news.ru/photo/034bdc08-e136-11ea-93a0-fa163e074e61_660.jpg Чарльз Дэнс Фото: HBO

Британский актёр Чарльз Дэнс, известный по роли Тайвина Ланнистера в сериале «Игра престолов», поддержал инициативу переснять заключительный сезон шоу.

Дэнс дал интервью сайту PopCulture.com, в котором у него спросили , как он относится к требованию поклонников снять другую версию восьмого сезона проекта. Он заявил, что ничего об этом не знает.

Если петиция существует, я бы её подписал, — сказал артист.

Актёр отметил, что сериал ему очень нравился, и он с удовольствием смотрел его даже после того, как его персонаж скончался в конце четвёртого сезона. Ему было интересно развитие истории, но концовка показалась ему неудачной.

Дэнс выразил мнение, что шоураннеры задали высокую планку для телевизионных сериалов, но с финалом картины он не смог согласиться.

Петиция с требованием переснять «Игру престолов» появилась в мае 2019 года на сайте Change.org. В настоящее время пост собрал 1,8 млн подписей.

Ранее телеканал HBO запустил в производство приквел сериала «Игра престолов», созданного по циклу книг «Песнь Льда и Пламени» американского писателя Джорджа Мартина. Продюсеры начали проводить кастинг на ключевые роли в проекте, писал NEWS.ru.