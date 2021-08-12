Актёр четвёртой «Матрицы» раскрыл детали съёмок боевика

Американский актёр Яхья Абдул-Матин II, снявшийся в четвёртой части культовой франшизы «Матрица», раскрыл некоторые детали съёмок долгожданного продолжения боевика. Впечатлениями он поделился с журналом The Hollywood Reporter. Артист восхитился технологиями, внедрёнными режиссёром блокбастера Ланой Вачовски.

Я помню Киану [Ривза] и его первую реплику. Я поднял глаза, увидел Киану и сказал: «О чёрт, я действительно в «Матрице». И технология, которую внедрила Лана [Вачовски], и кинопроизводство, и оборудование для камер, которых я никогда раньше не видел... Это так амбициозно. Было действительно интересно делать четвёртую «Матрицу» в то время, когда мир и сама реальность были так искажены, — отметил Абдул-Матин II.

Детали сюжета ленты по-прежнему держатся в секрете. По предварительной информации, Абдул-Матин перевоплотился в молодого Морфеуса.

В июне 2021-го анонимный инсайдер, близкий к проекту, раскрыл порталу We Got Thid Covered детали сюжета нового фильма из киновселенной «Матрицы». По словам источника, события новой части развернутся через 60 лет после финала «Революции». В мире сохранится перемирие между органической и искусственной жизнью. При этом первые уже не подчиняются Сиону — они смогли вернуться к нормальной жизни, оставив общение со старыми врагами открытым.

Нео вернётся, несмотря на гибель в третьем фильме. Также уже известно, что к ролям Нео и Тринити вернулись Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. Фильм станет режиссёрским дебютом Ланы Вачовски. Первая часть «Матрицы» вышла на экраны в 1999 году, два продолжения — «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция» — были выпущены в 2003 году.

Ранее канадский актёр Шамир Андерсон опубликовал на своей странице в Instagram фото со съёмочной площадки боевика «Джон Уик 4», подтвердив начало производства блокбастера с Киану Ривзом в главной роли. Премьера четвёртой части франшизы запланирована на 26 мая 2022 года.