Раскрыты детали сюжета новой части «Матрицы»

Анонимный инсайдер, близкий к проекту, раскрыл порталу We Got Thid Covered детали сюжета нового фильма из киновселенной «Матрицы». Четвёртая часть должна выйти на экраны в конце этого года.
По словам источника, события новой части развернутся через 60 лет после финала «Революции». В мире сохранится перемирие между органической и искусственной жизнью. При этом первые уже не подчиняются Сиону — они смогли
Нео вернётся, несмотря на гибель в третьем фильме. Также уже известно, что к ролям Нео и Тринити вернулись Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. Фильм станет режиссёрским дебютом Ланы Вачовски.
Ранее сообщалось, что один из самых ожидаемых фильмов последних лет «Ампир V» по роману Виктора Пелевина готов штурмовать кинотеатры в этом году. Корреспонденту NEWS.ru удалось увидеть его трейлер, пообщаться с режиссёром Виктором Гинзбургом и получить эксклюзивные кадры графики, какой никогда ещё не было в русском кино.