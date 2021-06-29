Стартовали съёмки боевика «Джон Уик 4» с Киану Ривзом

Канадский актёр Шамир Андерсон опубликовал на своей странице в Instagram фото со съёмочной площадки боевика «Джон Уик 4», подтвердив начало производства блокбастера с Киану Ривзом в главной роли. Премьера четвёртой части франшизы запланирована на 26 мая 2022 года.

В команде проекта также присутствуют Иэн Макшейн (предыдущие части «Джона Уика»), Донни Йен («Ип Ман», «Изгой-один) Хироюки Санада («Мир Дикого Запада», «Мортал Комбат») и японско-британская певица Рина Саваяма. Режиссёром ленты стал Чад Стахелски, снявший все предыдущие серии.

Первый фильм франшизы о Джоне Уике появился на экранах в 2014-м. Герой Ривза — бывший наемный убийца, вынужденный вновь взять в руки оружие и мстить за смерть своей собаки. Премьера четвёртой части боевика состоится 27 мая 2022 года, кроме того, анонсирована пятая лента с Ривзом в роли Уика.

Ранее сообщалось, что сериал «Континенталь» — спин-офф боевика «Джон Уик» — анонсировали ещё в 2018-м. Авторы проекта заверили, что исполнитель роли Джона Уика — канадский актёр Киану Ривз — также снимется в ленте, несмотря на то что сюжет «Континенталя» разворачивается за 40 лет до событий блокбастера, но позже информация изменилась — персонаж Ривза, скорее всего, не появится в новой картине, рассказал продюсер Кевин Беггс.