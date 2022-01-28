Актриса Фатеева рассказала об отношении к народным средствам от COVID-19

Актриса Наталья Фатеева заявила, что негативно относится к народным методам лечения коронавируса. В беседе с изданием Sobesednik.ru она рассказала, что их используют люди, которые не хотят соблюдать профилактические меры. Сама она трижды привилась от COVID-19 и к подобным методам не прибегает.
Я сделала три прививки — перенесла их достаточно легко. Поэтому ничего другого не делаю. Народные средства не практикую. Их пусть принимают те люди, которые не хотят делать то, что нужно, — сказала артистка.
Она добавила, что тяжело переживает пандемию коронавируса. Среди прочего актрису беспокоит появившийся штамм «омикрон» и несерьёзное отношение людей к инфекции.
Какое может быть настроение в нашей стране? Я даже говорить на эту тему не хочу! Мне настолько отвратительно всё происходящее вокруг! Приходится терпеть то, что навязывают. И мы ничего не можем с этим поделать, — сетует Фатеева.
Актриса подчеркнула, что из-за коронавируса почти всё время находится дома.
Ранее сообщалось, что Наталья Фатеева больше не сможет передвигаться без костылей из-за ошибки медиков. Она перенесла операцию по замене тазобедренного сустава, во время которой ей занесли инфекцию. Проблемы начались после выписки, но к хирургу актрису не направили, а передали другому врачу с иной специализацией.