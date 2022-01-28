Актриса Фатеева рассказала об отношении к народным средствам от COVID-19

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Кинолента финского режиссёра Юхо Куосманена, снятая при поддержке Министерства культуры России, номинирована на французскую премию «Сезар» как лучший иностранный фильм, сообщается на официальном сайте награды. В 2021 году лента получила Гран-при международного Каннского фестиваля.

Картина повествует о путешествии двух юношей из Москвы в Мурманск в конце 1990-х годов. Российскими продюсерами ленты стали Наталия Дрозд и Сергей Сельянов. В создании фильма участвовали Финляндия, Эстония и...