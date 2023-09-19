Актер Янин умер в 40 лет: как прошли последние дни, причина смерти Актер Алексей Янин умер в возрасте 40 лет

Фото: Dariya Sidorina/Russian Look/Global Look Press

Алексей Янин

Актер Алексей Янин, о смерти которого ошибочно сообщили почти три недели назад, скончался после восьми лет борьбы с последствиями инсульта в возрасте 40 лет. Что известно о причине смерти Янина, кто подтвердил смерть артиста?

Что известно о причине смерти актера Янина

Янин со 2 сентября в тяжелом состоянии находился в реанимации неврологии НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. 19 сентября в Российской молодежном академическом театре сообщили о кончине артиста.

«Родственники Алексея Янина сообщили, что сегодня Леши не стало. Со 2 сентября он находился в реанимации, но сердце не выдержало», — говорится на сайте театра.

Смерть артиста подтвердила и его супруга Дарья. Она опубликовала в социальных сетях фотографию актера и их сына Андрея.

«Леши сегодня не стало... У этой боли нет границ... Наша с Андрюшей любовь к тебе навсегда», — написала она.

Что известно о болезни Янина

В 2015 году актер перенес обширный инсульт, на протяжении полугода он находился в коме. После выписки из больницы артист передвигался в инвалидной коляске. Ему поставили первую группу инвалидности. За Яниным ухаживала супруга Дарья Клюшникова, известная по участию в программе «Фабрика звезд».

«И уже больше 10 лет мы как бы вместе, но и не вместе. Однако я все еще замужем, статус пока не меняю», — рассказала она в интервью Яне Чуриковой.

По словам супруги Янина, инсульт мог случиться из-за «предрасположенности сосудов» и трудоголизма. После комы артист испытывал трудности с речью и памятью. В последние годы за актером ухаживала мать Ольга, но жена помогала материально. В месяц на лечение Алексея уходило более 100 тысяч рублей.

В мае 2020 года состояние Янина начало улучшаться, он вставал на ноги и понемногу разговаривал.

«Сейчас уже встает, улыбается. Много занимается на тренажерах. Он может сказать мне приятные ласковые слова», — рассказала мать.

Родительница объяснила, что полное восстановление сына невозможно, однако он достиг серьезного прогресса в лечении, поскольку после инсульта и множества операций «вообще первое время не разговаривал».

Когда еще появлялись сообщения о смерти Янина

Вечером 1 сентября появилась информация о госпитализации Алексея Янина. О том, что актер театра и кино Алексей Янин умер в возрасте 40 лет, 2 сентября заявили в Российском академическом молодежном театре (РАМТ).

«Последние восемь лет Алексей боролся с последствиями тяжелого инсульта, в марте ему исполнилось всего 40», — сообщили в Telegram-канале театра.

Позднее в пресс-службе РАМТ назвали ошибкой сообщения о смерти актера и принесли извинения за то, что ввели в заблуждение миллионы зрителей.

«Ошибки случаются даже в таких высокопрофессиональных учреждениях, как институт Склифосовского», — заявили в театре.

Жена Алексея Янина отметила, что 2 сентября также получила сообщение о смерти супруга. По словам женщины, ей и родителям актера позвонили мошенники.

«Мне и родителям Алексея утром позвонили ритуальные агенты, которые рассказали о смерти мужа. До больницы мы дозвониться не смогли и поэтому поверили им. Кто-то из медперсонала слил им информацию о тяжелобольном человеке. Уже потом мы узнали, что это ошибка и Леша жив», — рассказала Дарья Клюшникова.

Чем известен Янин

Алексей Янин обрел популярность после выхода на экраны сериала «Клуб». Также он снимался в лентах «Судья», «Сильнее судьбы», «С любимыми не расстаются», «Дочки-матери» и «Студенты».

На службу в Российский академический молодежный театр Янин был принят в 2004 году. На сцене он играл Карраско в «Дон Кихоте», принца в «Золушке», Петра в «Бесах».

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