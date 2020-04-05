Актёр сериала «Флеш» умер в 16 лет в Канаде

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Канадский актёр Логан Уильямс скончался в возрасте 16 лет. Причина его смерти не сообщается.

Как сообщает ScreenRant, о месте прощания станет известно позже.

Уильямс стал известен после роли молодого Барри Аллена в сериале «Флеш». Также он принимал участие в проектах «Сверхъестественное» и «Когда зовёт сердце».

NEWS.ru писал, что коронавирусная инфекция убила 76-летнего актёра Эндрю Джека, который был широко известен зрителям по роди майора Калуана Эматта в киноэпопее «Звёздные войны».

В США скончался создатель культовых хоррор-фильмов Стюарт Гордон. Мужчине было 72 года. О его смерти сообщила его семья.