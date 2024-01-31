«90-е не успели закончиться, а уже были интересны»: Гараев о ретросериалах Писатель Гараев назвал 1990-е в числе важных событий для России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роберт Гараев

1990-е годы всегда были интересным временем, и нет ничего удивительного, что о них снимают ретросериалы, заявил NEWS.ru автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» Роберт Гараев. Писатель также отметил, что 1990-e — это одно из трех самых важных событий XX века в России.

90-е годы это — важное время для России. В ХХ веке три главных события: это революция 1917 года, Великая Отечественная война и 90-е, когда была страна СССР, а стала Российская Федерация. 90-е еще не успели закончиться, а уже были интересны. Я это всегда ощущал, в конце 90-х люди уже интересовались началом 90-х, — сказал Гараев.

В последнее время кинематографисты уделяют большое внимание сериалам, где воспроизводится атмосфера конца 1980-х-начала 1990-х годов. Кроме сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», этой эпохе посвящены сериал «Лада Голд», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Челночницы», «Неприличные деньки», также снимается сериал «Комбинация» об одноименной женской группе. Кроме того, готовится к выходу сериал «Город Брежнев» по роману писателя Шамиля Идиатуллина о жизни подростков в начале 1980х.

Ранее писатель оправдал актера Рузиля Минекаева, которого обвинили в участии в платных корпоративах. Писатель заявил, что нет ничего плохого в том, если исполнитель роли Марата в «Слове пацана» заработает на квартиру в Москве для своей семьи.