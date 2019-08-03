Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пригородный электропоезд сбил мужчину 1940 года рождения на Ярославском направлении столичной железной дороги. В результате инцидента пенсионер скончался.

ЧП произошло возле станции Щёлковская, передаёт АГН «Москва» сообщение управления на транспорте МВД по ЦФО.

Согласно предварительной информации, пострадавший переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все детали произошедшего.

Как писал News.ru ранее, житель Московской области шёл вдоль железнодорожных путей и попал под электропоезд. В результате инцидента мужчина погиб. Пострадавший не услышал сигналов, которые подавал машинист электрички. ЧП произошло на станции Никольская Курского направления Московской железной дороги.

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