https://static.news.ru/photo/63cefc74-b5f7-11e9-a7b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пригородный электропоезд сбил мужчину 1940 года рождения на Ярославском направлении столичной железной дороги. В результате инцидента пенсионер скончался.

ЧП произошло возле станции Щёлковская, передаёт АГН « Москва » сообщение управления на транспорте МВД по ЦФО.

Согласно предварительной информации, пострадавший переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все детали произошедшего.