Пригородный электропоезд сбил мужчину 1940 года рождения на Ярославском направлении столичной железной дороги. В результате инцидента пенсионер скончался.
ЧП произошло возле станции Щёлковская, передаёт АГН «
Согласно предварительной информации, пострадавший переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все детали произошедшего.
Как писал News.ru ранее, житель Московской области шёл вдоль железнодорожных путей и попал под электропоезд. В результате инцидента