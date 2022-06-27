«Здесь высокая прибыль»: швейному производству предрекли скорое возрождение Бизнесмен Антон Гуреев рассказал NEWS.ru о будущем российской швейной индустрии, которой, по его мнению, не надо возвращаться в СССР

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Бизнесмен Антон Гуреев, основатель сообщества предпринимателей швейного бизнеса «Человек, который шьёт», выступил экспертом в деловой программе на мероприятии Tech in fashion, проводившемся при экспертной поддержке Агентства инноваций Москвы в рамках Московской недели моды. В беседе с NEWS.ru он рассказал о проблемах участников швейной индустрии, объяснил, почему, по его мнению, не надо возвращаться в СССР, и назвал пять лучших отечественных предпринимателей.

«Семь лет назад швейный бизнес в России был очень токсичным»

— Вы долго вникали в правила швейного бизнеса?

— Я начал заниматься швейным бизнесом в 2015 году. Был почему-то уверен, что смогу состояться в этой индустрии. Рынок тогда был очень токсичен. Где купить материал, фурнитуру? Каким образом войти в швейное производство? Никто не рассказывал.

Помню, как однажды спросил на небольшом швейном производстве, где можно купить хорошие нитки. В ответ услышал: «А мы тебе не скажем».

За эти семь лет, по счастью, начали появляться интернет-ресурсы, на которых можно получать информацию. Это и онлайн-курсы, и сообщества, и Telegram-каналы, помогающие осуществлять взаимодействие между участниками рынка. Отношение к бизнесу в обществе меняется, и это тоже прекрасно.

— Меняется в каком смысле?

— Проблема российского бизнеса — его незрелость. Мы в России занимаемся бизнесом — комплексно — всего-то 30 лет. Института бизнеса у нас в стране не существует, ему не учат.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Антон Гуреев

15–20 лет назад мне и моим сверстникам внушалось старшим поколением, что нужно получить хорошее университетское образование и потом найти стабильную работу. Западные же компании в большинстве своём строят бизнес с 1940-х — 1960-х годов прошлого века. А у нас общество только пытается учиться делать бизнес, причём в специфической российской реальности. Не только швейный, но и вообще бизнес.

Предпринимательская компетенция у нас только развивается, нужно время и нужно учиться считать цифры, просчитывать юнит-экономику, заниматься бизнесом, а не творчеством. Только те, кто это сможет, будут добиваться успеха.

В школе не было особого стимула учить математику — а здесь стимул есть. На швейном рынке можно хорошо зарабатывать.

Стоит ли возрождать систему производства, как в СССР?

— Какой была первая мысль, когда вы узнали об уходе из России иностранных брендов?

— «Отличная новость, давно ждали», — подумал я. Нынешнее время я называю окном возможностей. Кого-то из действующих бизнесменов смоет с рынка, потому что не смогли адаптироваться и перестроить бизнес-процессы.

А кто-то, наоборот, сумеет круто стартовать, удержится на волне и будет созидать крутые проекты.

— Как вы оцениваете перспективы импортозамещения?

— В локальном формате импортозамещение так или иначе уже состоялось. К примеру, в 2013 году при вопросе «Готов ли ты пользоваться одеждой российского производства?» все делали круглые глаза и отвечали отрицательно. А сейчас потребитель рублём голосует за российский продукт. Это ни у кого не вызывает удивления.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Мы идём по этому пути и в обозримые 5–10 лет выстроим цепочки внутренних поставок и встанем на путь построения больших внутренних производств. Дальше будут приходить частные деньги, развиваться различные стартапы, в особенности связанные с IT-проектами для швейной промышленности. Интерес уже проявляют достаточно крупные игроки.

Замещать придётся многое: сырьевые цепочки, производственные компетенции, систему сельского хозяйства, экономику, IT...

— Что для этого нужно? Поддержка государства?

— Нужна в первую очередь инициатива самих предпринимателей. Швейный бизнес обладает высокой прибыльностью. Здесь, в этой сфере, есть деньги и можно зарабатывать. Если предприниматель будет работать, разовьёт производство, то его заметит государство.

На российском швейном рынке есть большие меры поддержки. Поддерживают на этапе налоговых льгот, на этапе составления разрешительной документации, субсидируют рекламные кампании. Также есть серьёзная поддержка на компенсацию покупки оборудования, социальные контракты. Важно, чтобы человек шёл в этот бизнес и хотел там зарабатывать.

— Как относитесь к идее возрождения производств по аналогии с СССР?

— Неоднозначно. В СССР была всё-таки определённая плановая экономика: гигантские швейные фабрики сидели на простом, понятном ассортименте и небольшом количестве моделей, умели создавать базовые модели. А вот развития индустрии моды — многомодельности и красоты, — будем честны, не случилось.

Топ-5 российских бизнесменов

По просьбе NEWS.ru Антон Гуреев назвал топ-5 российских бизнесменов, которые, по его мнению, «смогли создать действительно крутой бизнес в России, несмотря на непростые обстоятельства».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Антон Гуреев

Фёдор Овчинников, основатель и совладелец «Додо пиццы»

По словам Антона Гуреева, Фёдор Овчинников — «самый креативный, невероятно круто и заразительно созидает бизнес».

Олег Тиньков, основатель Тинькофф Банка

Антон Гуреев отметил, что Тиньков является для него примером «сильного духом бизнесмена». Он подчеркнул, что имеет в виду «путь Олега Тинькова именно в бизнесе, это не касается его нынешней общественно-политической точки зрения».

Сергей Галицкий, основатель сети магазинов «Магнит»

Предприниматель поддерживает детский спорт в родном Краснодаре, основал футбольную команду, на его деньги построен городской парк.

Аяз Шабутдинов, основатель технологической образовательной компании для предпринимателей Like Центр и сети кампусов names

Антон Гуреев оценил его как «самого шустрого», объяснив, что «в возрасте до 30 лет Аяз достиг больших высот, умеет делать бизнес и деньги».

Фиоза Миндибаева и Кристина Базиленко, основательницы и дизайнеры бренда Charmstore

Их Антон Гуревв назвал примером «крутого женского бизнеса». Он отметил, что создатели бренда смогли за несколько лет создать собственное швейное производство в Ростове-на-Дону и открыть магазины во многих крупных городах России.

Также, по мнению Гуреева, в числе лучших стоит упомянуть дизайнера Олесю Чугунову, основательницу бренда Olesa Chugunova.