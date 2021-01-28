Запрет на продажу вейпов и кальянов: новый удар по бизнесу

С сегодняшнего дня вступил в силу запрет на продажу кальянов, вейпов и никотиносодержащих товаров через Интернет. Для бизнеса и рядовых потребителей тема, конечно, не самая приятная, однако к ней готовились давно. Посудите сами: прибыльная статья доходов фактически насильно уничтожается. Смогут ли предприниматели переориентировать продажи или нас ждёт полностью мёртвый рынок табака — разбирался NEWS.ru.

Законопроект о запрете был внесён группой депутатов и сенаторов ещё в 2017 году. Как всегда это делалось — вводить изменения планировалось из-за возросшего интереса к кальянам и электронным курительным приборам со стороны детей и молодёжи. Но под, казалось бы, благим предлогом развернулась целая война против тех же кальянных, куда, собственно, несовершеннолетних и не пускали никогда.

Как итог — кальяны и вейпы нельзя использовать в общественных местах наравне с сигаретами, хотя обычных курильщиков подобные «страшилки» никогда не останавливали от курения на улице. Но законодатели пошли дальше — устанавливаются требования к демонстрации таких товаров в аудиовизуальных произведениях.

Этим известиям крайне обрадовался депутат Виталий Милонов, который в беседе с NEWS.ru признался, что бросил курить в 16 лет.

Это то, о чём мы говорили несколько лет назад и предлагали сделать. Поскольку торговля такими вещами через Интернет полностью нивелирует ограничения, которые ввели в связи с законом об ограничении оборота табачной продукции. Там не соблюдаются требования, установленные законодательством. Поэтому через Интернет такое продавать нельзя. Это что касается стиков и картриджей для устройств нагревания табака. Виталий Милонов депутат Государственной думы депутат Государственной думы

По его мнению, если говорить о вейпах, то, учитывая их специфику, от них следует отказаться вообще. Милонов считает это устройство более опасным, чем те, которые просто нагревают табак.

Что касается вейпов — их судьба предрешена и смертная казнь для них не за горами, — заявил депутат.

Как заявил NEWS.ru бизнес-аналитик Евгений Ефанов, вопрос для рынка сейчас будет заключаться в том, насколько продавцы готовы к этому закону. И если большинство ретейла готово, то и «серые» схемы уже проработаны и сейчас будут обкатываться. Вопрос лишь к тем, кто не готов, у кого в связи с нововведениями появятся определённые проблемы в бизнесе.

Крайне сложно оценить потери рынка, если он находится в «серой зоне». Но если смотреть по аналогии с ситуацией с алкоголем, то после выхода такого рода законов потери составляют 15–25%, а дальше идёт история с тем, как всё это завернуть в «серую зону» и вернуть потерянные 25%. Думаю, что с кальянами и вейпами показатели будут схожие. Евгений Ефанов бизнес-аналитик бизнес-аналитик

За разъяснением происходящего редакция NEWS.ru обратилась к юристам. Ведь данный запрет не только ограничивает в правах курильщиков, но и приведёт к закрытию многих магазинов, чьей специализацией была торговля кальянами и табаком. Соответственно, ретейл и производители останутся без прибыли. С одной стороны, российский рынок не смотрел на возраст получателя товара, поэтому заказать данную продукцию мог и несовершеннолетний. С другой — никто не помешает покупать данные товары через сайты-посредники, ведущие торговлю якобы из-за рубежа или через популярные иностранные интернет-площадки.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда осуществляется доставка, я сомневаюсь, что там проверяется возраст получателя, достиг он 18 или нет. В этом плане это только на пользу. Всё это развивается планомерно с целью борьбы с употреблением табака. Дмитрий Кваша управляющий партнёр юридической компании «Гудас, Кваша и партнёры» управляющий партнёр юридической компании «Гудас, Кваша и партнёры»

Между тем, по его словам, сомнительно, что органы таможенной службы смогут вычленять посылки с табаком при пересылке товара из-за границы, так как основная борьба будет вестись с интернет-магазинами, которые находятся на территории РФ. Поэтому не исключено, что бизнес и курильщики смогут найти свои лазейки.

В свою очередь ресторатор Аркадий Новиков согласился, что кальянные были определённым источником заработка, но не основным для ресторанов и кафе.

У нас не так много ресторанов, где можно курить, особенно сейчас, когда вообще кальяны отменили. До этого были в каких-то ресторанах, это помогало нам частично. Конечно, это определённый способ заработка. В чайханы ходили, курили и ели. Аркадий Новиков ресторатор ресторатор

Вместе с тем он признал, что раз сейчас есть закон, то, значит, его надо выполнять.

Над материалом также работал Артём Афонский.