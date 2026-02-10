Юрченко пояснил обстоятельства покупки акций ВТБ на 30 млрд рублей

Предприниматель Евгений Юрченко сообщил в интервью РБК, что стал владельцем 6,1% акций ВТБ. Он пояснил, что большую часть этого пакета купил осенью 2025 года, когда банк проводил дополнительный выпуск акций.

Юрченко отметил, что ВТБ опубликовал информацию о его доле, когда она превысила 5%. Он также добавил, что является акционером банка с 2007 года, но значительно увеличил свою долю именно в прошлом году.

По словам бизнесмена, покупка была совершена в основном на его личные средства, хотя и с привлечением заемного финансирования. Он подчеркнул, что владеет акциями лично, как частное лицо.

ВТБ сообщил о новом крупном акционере 10 февраля. Это первый с 2022 года случай, когда банк раскрыл данные о частном владельце значительного пакета акций.

По закону, акционер с долей более 2% может предлагать кандидатов в руководство компании. Юрченко не стал комментировать эти планы, но заявил, что его цель — способствовать росту стоимости банка.

Ранее Совкомбанк получил статус уполномоченного банка ФНС для работы с автоматизированной упрощенной системой налогообложения (АУСН). Теперь предприниматели и компании — клиенты банка могут подавать документы и управлять налогами по упрощенной системе напрямую через интернет-банк «Совкомбанк Бизнес».