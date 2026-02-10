Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 18:07

Юрченко пояснил обстоятельства покупки акций ВТБ на 30 млрд рублей

Бизнесмен Юрченко купил большую часть пакета акций ВТБ осенью 2025 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Предприниматель Евгений Юрченко сообщил в интервью РБК, что стал владельцем 6,1% акций ВТБ. Он пояснил, что большую часть этого пакета купил осенью 2025 года, когда банк проводил дополнительный выпуск акций.

Юрченко отметил, что ВТБ опубликовал информацию о его доле, когда она превысила 5%. Он также добавил, что является акционером банка с 2007 года, но значительно увеличил свою долю именно в прошлом году.

По словам бизнесмена, покупка была совершена в основном на его личные средства, хотя и с привлечением заемного финансирования. Он подчеркнул, что владеет акциями лично, как частное лицо.

ВТБ сообщил о новом крупном акционере 10 февраля. Это первый с 2022 года случай, когда банк раскрыл данные о частном владельце значительного пакета акций.

По закону, акционер с долей более 2% может предлагать кандидатов в руководство компании. Юрченко не стал комментировать эти планы, но заявил, что его цель — способствовать росту стоимости банка.

Ранее Совкомбанк получил статус уполномоченного банка ФНС для работы с автоматизированной упрощенной системой налогообложения (АУСН). Теперь предприниматели и компании — клиенты банка могут подавать документы и управлять налогами по упрощенной системе напрямую через интернет-банк «Совкомбанк Бизнес».

Россия
акции
ВТБ
Евгений Юрченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Возросло число эвакуированных при пожаре в Москве
Малышева призвала запретить «популярный» диагноз
Пенсионерка-госизменщица отправилась в колонию на 15 лет
Финмониторинг заблокировал деньги для залога по делу Миндича
В файлах Эпштейна всплыли пикантные детали об отношениях Макрона
В Венгрии сделали громкое заявление о России и Украине
Три инфаркта, падение доходов, конфликт с Пугачевой: куда пропал Николаев
Взрослый и ребенок пострадали при пожаре в центре Москвы
Нейропсихолог посоветовала учить с ребенком стихи о Масленице
В МЧС раскрыли детали сильного пожара в Москве
Экс-посол в ФРГ назвал речь Путина в Мюнхене исторической
Политолог ответил, как США компенсируют снижение добычи сланцевой нефти
При блокировке Telegram могут удалиться все данные: как сохранить
Отчаявшиеся эксперты Минкульта попросили Путина спасти памятник архитектуры
Защищал Высоцкого, Толю Быка и Япончика: как жил мэтр адвокатуры Падва
Ростех усовершенствовал российского «Вампира»
Папа насиловал дочь за донаты: почему мать не замечала неладное?
Пожарные спасли 18 человек из горящей многоэтажки в центре Москвы
В России увеличат лимит сверхурочных работ
Большая чистка: ТЦК открыли охоту на венгров в Закарпатье
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.