Wildberries уточнил, на кого распространяются штрафы за возврат товаров Wildberries опроверг информацию о массовых штрафах за возврат товаров

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Компания Wildberries сообщила, что не вводила массовые штрафы за возврат товаров. По словам представителей сервиса, санкции ввели только против пользователей, имеющих высокую долю возвратов и низкий процент выкупа, передаёт РИА Новости.

Wildberries считает, что штраф коснулся только 10% от общего числа клиентов. По мнению пресс-службы, мера в этом случае не подходит под категорию «массовая». Кроме того, Wildberries называет это не штрафом, а отдельным тарифом.

Мы применяем оплату услуги обратной доставки товаров только для клиентов с высокой долей возвратов и/или невысокой суммой выкупа — утверждение о том, что это «массовый штраф», является недостоверной информацией. Данный тариф затрагивает лишь около 10% клиентов, — говорится в сообщении Wildberries.

Ранее ряд СМИ сообщили, что маркетплейс ввёл 100-рублевые штрафы за возвраты товаров. Некоторые пользователи отмечали, что даже за бракованные вещи им приходилось платить «комиссию».