Завод японской автомобилестроительной компании в Чэнду начал работать в штатном режиме 24 февраля, таким образом все четыре производства корпорации открылись после приостановки из-за проблем, связанных с распространением коронавируса.
Однако предприятия в Китае сейчас загружены едва ли наполовину из-за нарушений в производственных цепочках, связанных с карантинными ограничениями. Изначально производство должно было быть восстановлено в самом начале февраля, но этот срок постоянно сдвигался. Заводы Nissan Motor, Honda Motor и Mazda Motor также вернулись к работе,
Как писал NEWS.ru ранее, Австрия возобновила железнодорожное сообщение по территории страны поездов, которые прибывают из Италии. Ранее их движение было приостановлено из-за угрозы распространения нового коронавируса.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен