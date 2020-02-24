https://static.news.ru/photo/18952832-56c9-11ea-b49b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chinafotopress/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Завод японской автомобилестроительной компании в Чэнду начал работать в штатном режиме 24 февраля, таким образом все четыре производства корпорации открылись после приостановки из-за проблем, связанных с распространением коронавируса.

Однако предприятия в Китае сейчас загружены едва ли наполовину из-за нарушений в производственных цепочках, связанных с карантинными ограничениями. Изначально производство должно было быть восстановлено в самом начале февраля, но этот срок постоянно сдвигался. Заводы Nissan Motor, Honda Motor и Mazda Motor также вернулись к работе, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, Австрия возобновила железнодорожное сообщение по территории страны поездов, которые прибывают из Италии. Ранее их движение было приостановлено из-за угрозы распространения нового коронавируса.