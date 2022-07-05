Volkswagen решил закрыть завод в Нижнем Новгороде Volkswagen в течение недели объявит о закрытии производства в Нижнем Новгороде

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Осмотр готовых автомобилей в световом тоннеле на заводе «Фольксваген Груп Рус»

Компания Volkswagen в течение недели объявит о ликвидации завода в Нижнем Новгороде, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на собственные источники в российском офисе немецкого концерна. По их информации, причина такого решения — сокращение поставок автокомпонентов в Россию.

Официальная причина — это сокращение поставок автокомпонентов на территорию РФ, а также блокировка логистических поставок, это такая формулировка, — уточнил источник.

На площадке в Нижнем Новгороде производились автомобили Skoda Kodiaq, Karoq, Octavia, Volkswagen Taos.

Месяцем ранее Volkswagen предложил своим сотрудникам в Нижнем Новгороде добровольно уволиться в течение июня, пообещав за это компенсацию до шести окладов. При этом руководство компании утверждало, что массового сокращения не будет.

В связи с событиями на Украине о временной приостановке производства в России заявили такие автоконцерны, как Volkswagen, Skoda, Toyota, Lexus, Nissan, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Jaguar Land Rover, Daimler Truck, Scania, Volvo Trucks, Ford, General Motors и Stellantis (бренды Opel, Peugeot, Citroen, Jeep, Dodge, Fiat).