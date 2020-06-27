Водные и ж/д перевозки включили в список пострадавших от коронавируса

https://static.news.ru/photo/31056d96-b943-11ea-a592-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин расширил список отраслей, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, включив в него перевозки внутренним водным транспортом, а также железнодорожным и морским.

Спрос на перевозки пассажиров железнодорожным и водным транспортом заметно сократился из-за ограничений, связанных с коронавирусом. В первой половине апреля на поездах дальнего следования пассажиропоток снизился на 77% к аналогичному периоду прошлого года, — говорится в пояснении к постановлению.

Как писал NEWS.ru, правительственная комиссия по повышению устойчивости развития экономики РФ одобрила включение железнодорожных и водных перевозок в список наиболее пострадавших от коронавируса. После признания отраслей пострадавшими от пандемии компании смогут претендовать на первоочередную антикризисную поддержку государства, в том числе беспроцентные кредиты на зарплату, временный мораторий на проверки бизнеса, а также на отсрочку по уплате налогов и сборов. Условия предоставления поддержки на аналогичные виды грузовых перевозок распространять не планируют.

Ранее в утверждённый правительством список вошли авиаперевозки, организация досуга, физкультурно-оздоровительная деятельность, гостиничный бизнес, туризм, общественное питание, розничная торговля, предоставление бытовых услуг, СМИ и другие.