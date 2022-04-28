VK покупает у Яндекса «Новости» и «Яндекс.Дзен»

Фото vk/vk.com

Российская технологическая корпорация VK сообщила о покупке сервисов «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен». По словам представителей компании, для завершения сделки обе стороны должны получить необходимые подписи от корпоративных и государственных органов, включая Федеральную антимонопольную службу (ФАС). В письме, опубликованном на сайте компании, уточняется, что все детали сделки будут «раскрыты позднее».

28 апреля 2022 г. VK Company Limited объявляет о подписании соглашения об основных условиях сделки с «Яндексом» по приобретению сервиса агрегирования новостей «Яндекс.Новости» и рекомендательной платформы «Яндекс.Дзен», — сказано в сообщении компании.

Напомним, что разговоры о продаже обоих сервисов «Яндексом» начали появляться в марте этого года. В самой компании объяснили это стремлением разработчиков развивать основные, флагманские продукты, включая поисковую систему и рекламу. Помимо этого, сотрудники «Яндекса» рассказали о создании технологии беспилотного вождения, а также системы транзакционных услуг.

Ранее компания опубликовала сообщение для акционеров о последствиях ограничений, введённых на Западе после начала спецоперации РФ на Украине. В заявлении компании говорилось, что она не сможет исполнить свои обязательства по долгам, если держатели части облигаций воспользуются правом требования. Речь шла о бондах под 0,25% с погашением в 2025 году на сумму $1,25 млрд.