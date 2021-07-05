Как сообществу «ВКонтакте» заработать на донатах

Летом прошлого года российская социальная сеть «ВКонтакте» запустила платформу для монетизации контента в сообществах VK Donut. Всего за несколько месяцев платформа нашла своего клиента — к ней подключились тысячи авторов, которые к концу 2020 года получили с её помощью более 25 млн рублей. Как это работает, кто зарабатывает на донатах и личный пример администратора группы «Beautiful food. Рецепты для поваров и кондитеров» — в материале NEWS.ru.

партнёры проекта шеф-повара Юлия Голенецких и Сергей Савинов

Как работает платформа

VK Donut работает через систему донатов — подписчики финансово поддерживают сообщество на регулярной основе, а взамен получают доступ к эксклюзивным материалам, скидкам, общению и другим бонусам. Настроить подписку можно в самом сообществе.

Администратор устанавливает минимальную стоимость ежемесячного доната и указывает, что платные подписчики получат за подписку. Авторы могут проводить розыгрыши призов, встречи или камерные концерты, а также публиковать специальные материалы. Кроме того, представители бизнеса могут делать закрытые распродажи и акции, организовывать программу лояльности именно для клиентов с подпиской.

Деньги будут приходить либо на счёт VK Pay, либо на банковские карты — по выбору. Оплачивать подписку можно аналогичными способами.

Сергей Булкин/NEWS.ru

История успеха

Историей о том, как VK Donut даёт возможность зарабатывать с помощью донатов, поделилась администратор сообщества «Beautiful food. Рецепты для поваров и кондитеров» Ольга Колбасина. Оно входит в топ-5 по количеству донатов по всему «ВКонтакте». У группы чуть больше 100 тысяч подписчиков. И хотя у сообщества достаточно узкая и специфичная тематика, автору удалось успешно монетизировать своё дело.

партнёры проекта шеф-повара Юлия Голенецких и Сергей Савинов

партнёры проекта шеф-повара Юлия Голенецких и Сергей Савинов

В группе публикуется профессиональный контент для работников общепита, рассказала администратор. Целевая аудитория — повара, кондитеры и пекари. Пока сфера активно развивается за рубежом, в русских сообществах распространяются только обычные рецепты для дома и редкие рецепты от местных шефов, посетовала она. Так и пришла идея создать группу, чтобы заинтересованные специалисты могли получить нужную базу, техники, мастер-классы и рецепты для вдохновения.

«ВКонтакте» — самая удобная для нас площадка с точки зрения функционала, так как она из всех возможных максимально близка к сайту. Многие подписчики в принципе пользуются соцсетью только ради нашего сообщества, поскольку оно очень нишевое, — рассказала она.

VK Donut автор сообщества решила подключить сразу, как появилась новая функция. По её словам, для многих нишевых сообществ «ВКонтакте» это стало новым значимым этапом в работе.

Уже почти год ей пользуюсь и довольна как слон. Потрясающий вариант монетизации работы, — поделилась администратор.

Платформа дала возможность создать работающий клуб в соцсети, где есть лояльная целевая аудитория. Удобно, что не нужно никуда уводить подписчиков с сайта или приложения, всё уже внутри, отметила автор. Соцсеть уже приучила пользователей к удобству пользования подписками за символическую сумму, начиная с музыки и онлайн-кинотеатров и заканчивая донатами.

Но в этой лакомой конструкции есть одно большое НО — подписок становится всё больше. И пусть каждая из них по-отдельности составляет незначительную сумму в месяц, в сумме они уже будут серьёзной ежемесячной тратой. Пользователь будет выбирать, что ему реально нужно и полезно, а от чего можно отказаться, — рассказала автор группы.

Она призналась, что не понимает администраторов, которые пользуются функцией, но в то же время хают её. Администратор «Beautiful food. Рецепты для поваров и кондитеров» считает, что служба поддержки прекрасно работает, а сам сервис отлично справляется со своей функцией. Что касается пожеланий, автору паблика не хватает автоматизации.

Люди не понимают, куда им смотреть, чтобы было весело после оформления подписки. Сейчас я лично каждому пишу приветственное сообщение с инструкцией, чего где. А у меня, на секундочку, почти 1500 донов. Административная работа занимает очень много времени, и она ручная, — призналась автор страницы.

За подписку на донаты сообщества для поваров и кондитеров пользователи соцсети получают мастер-классы, огромную базу профессиональных знаний для сферы, а также попадание в чат, в котором состоят топы индустрии, и многое другое.

Сумму точную называть не буду, но благодаря донатам я сменила модель прямых продаж и запусков на модель клуба, она оказалась гораздо более выгодной и, что самое-пресамое важное, стабильной. С клубом у автора есть постоянный приток средств, который я лично вкладываю в развитие и расширение проекта, — добавила администратор группы.

Также она дала несколько советов тем, кто стоит в начале этого пути. Во-первых, если контент и правда полезный, то следует сразу подключить донаты и рассказывать об этом периодически подписчикам, чтобы у них появилась возможность поддержать группу. Во-вторых, следует работать над уникальным контентом для донов. Самое главное — постоянно думать об интересах подписчиков, тогда VK Donut точно поможет заполучить стабильный заработок.