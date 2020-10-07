Vitol променял нефть на подержанные авто

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Нефтетрейдер Vitol Group начал продавать подержанные автомобили. Рынком сбыта стали Турция и Пакистан, передаёт Bloomberg.

По мнению экспертов, таким образом компания пытается диверсифицировать свой бизнес в связи с существенными потерями из-за колебаний на нефтяных рынках. Между тем в Vitol довольно пессимистично настроены — по прогнозам самого трейдера, пикового спроса на углеводороды не будет до 2030 года.

Однако полностью восстановить бизнес таким образом у компании не получится, уверены эксперты. В последнее время Vitol пытался инвестировать в совершенно разные отрасли — начиная от солнечной энергии, заканчивая переработкой пластика, что говорит, по мнению аналитиков, о полной смене выбранного ранее курса на поставки нефти и нефтепродуктов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший трейдер компании Petroleo Brasileiro SA Фил Коллинз признался, что получал взятки от Vitol Group с целью получения выгодных контрактов от нефтедобывающей фирмы.