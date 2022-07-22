«Ведомости»: бренд Mango вернется в Россию

Фото: Drahoslav Ramik/CTK/Global Look Press

Турецкая Fiba Retail, которая развивала в России британский бренд одежды Marks & Spencer (M&S), может стать одним из новых франчайзи испанского ритейлера Mango, сообщили «Ведомостям» два источника, близких к разным сторонам потенциальной сделки. По их словам, точки Mango планируется открывать на месте магазинов M&S, число точек пока обсуждается.

Первая из точек может появиться в торгово-развлекательном комплексе «Гагаринский» на Ленинском проспекте в Москве. Де-факто это означает полноценное возобновление работы Mango в России после приостановки деятельности в марте. Эксперты по недвижимости считают, что для Fiba Retail Group покупка франшизы Mango является хорошим решением, так как площади ушедшего из России бренда M&S необходимо быстро задействовать.

Ранее сообщалось, что на западе столицы вновь открылся магазин одежды и аксессуаров Mango. Предполагается, что 55 точек бренда выкупят у испанской компании, и они начнут работать по франшизе. Несмотря на то, что 19 июня бренд принял решение отказаться от прямых продаж в России после 23 лет работы на рынке, ассортимент и стоимость товаров останутся на прежнем уровне.