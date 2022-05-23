В России резко увеличился импорт кнопочных телефонов GS Group: поставки кнопочных телефонов в Россию в первом квартале увеличились на 43%

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Импорт кнопочных телефонов в Россию в первом квартале текущего года вырос на 43% по сравнению с тем же периодом в прошлом году, передаёт РБК со ссылкой на отчёт аналитической площадки GS Group. Отмечается, что за первый квартал в РФ было ввезено 3,5 млн телефонов.

Поставки же смартфонов за этот период упали на 14%, до 6,8 млн единиц. Такие изменения в количестве поставок происходят на фоне ухода или приостановки деятельности ряда брендов в России, а также из-за серьезных проблем в логистике.

Основными брендами на рынке кнопочных телефонов являются Inoi, F+ и BQ, которые экспортировали в Россию 1,9 млн телефонов.

Глава аналитического центра GS Group Александр Сурков отметил, что в январе этого года поставки смартфонов в Россию соответствовали году ранее, в феврале был заметен высокий рост на кнопочные телефоны, а месяцем позже, в марте, поставки обеих категорий резко упали.

Ранее The Washington Post написала, что Китай сократил экспорт высокотехнологичной продукции в Россию из-за санкций США. В марте по сравнению с февралём поставки китайских ноутбуков в Россию упали на 40%, экспорт смартфонов сократился на две трети, оборудования для телекоммуникаций — на 98%.