WP: Китай резко сократил поставки высокотехнологичной продукции в Россию

Фото Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Китай сократил экспорт высокотехнологичной продукции в Россию из-за санкций США. В марте резко упал экспорт ноутбуков, телефонов и другой техники, сообщает The Washington Post со ссылкой на министра торговли Джины Раймондо.

Американский министр назвала сокращение поставок в РФ со стороны Китая «признаком насторожённости» Пекина по поводу нарушения торговых запретов. В марте по сравнению с февралём поставки китайских ноутбуков в Россию упали на 40%, экспорт смартфонов сократился на две трети, оборудования для телекоммуникаций — на 98%.

Антироссийские санкции требуют, чтобы запреты США соблюдали компании по всему миру. Большинство заводов по производству микросхем, включая китайские, используют программное обеспечение или оборудование, которое было разработано в США.

Меня часто спрашивают, вы знаете, работает ли этот экспортный контроль? И я думаю, что ответ — безоговорочное, абсолютное «да». Я думаю, что меры работают, потому что у нас есть сильная коалиция стран по всему миру, участвующих в обеспечении их соблюдения, — заключила Раймондо.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Пекин призывает страны G7 сфокусироваться на мире и прекратить практику двойных или множественных стандартов в отношении других стран. Он также призвал «прекратить направляться в другие страны для организации цветных революций» и не использовать незаконные санкции.