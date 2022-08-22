В России снова можно будет купить Crocs «Коммерсант»: магазины Crocs в России возобновят работу с новым оператором

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Американский дистрибутор и изготовитель обуви Crocs возобновит работу в России с новым оператором, выяснил «Коммерсант». Источники издания сообщили, что компания пересмотрела схему работы в РФ на фоне военной операции на Украине, в связи с чем управление закрытыми с марта магазинами бренда переходит к новой структуре экс-главы российского Crocs Эрика Пети.

К этой компании, в частности, перешло управление объектом в торговом центре «Афимолл» в Москве. Он уже открыт, как и, например, точка в «Метрополисе», — говорится в сообщении.

Официальных комментариев от Crocs и его нового владельца нет. Однако продавцы в одной из офлайн-точек сообщили, что ожидают новую партию товара уже 23 августа.

Известно, что обувь также будет продаваться на маркетплейсах, в частности на Ozon, «Яндекс.Маркете» и Lamoda. Несмотря на то, что источник издания в одном из онлайн-магазинов подтвердил, что поставки продолжаются, официальных комментариев от сервисов не поступало.