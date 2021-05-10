В России появился новый крупный ретейлер

https://static.news.ru/photo/7f3eeb78-b22a-11eb-9dfe-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший гендиректор «Магнита» Ольга Наумова возглавила холдинг «Восточный союз», который объединил крупнейшие сети Сибири и Дальнего Востока и уже вошёл в топ-10 крупных ретейлеров России. Об этом сообщает РБК.

Крупнейшие игроки Сибирского и Дальневосточного продовольственного ретейла — ГК «Красный Яр», «Самбери» и ГК «Слата» — объединились в холдинг под названием «Восточный союз», — сообщили изданию стороны сделки.

ООО «Восточные розничные сети» (управляющая компания «Восточного союза») зарегистрировано в Иркутске в начале мая. Её акционерами в равных долях (по 33,33%) являются хабаровская «ДВ Невада» (представляющая «Самбери»), иркутское ООО «Маяк» («Слата») и красноярское ООО «Смарт» («Красный Яр»). Переход под единый бренд участники холдинга пока не планируют.

По словам Наумовой, у членов холдинга будет централизованная стратегия развития, общий менеджмент и закупочная деятельность. Уже запланировано подписание прямых контрактов с федеральными поставщиками и импортёрами. Кроме того, будут организованы хабы для магистральных поставок и распределительных центров «последней мили».

Холдинг рассчитывает увеличить долю рынка и стать крупным заказчиком для поставщиков — сопоставимым с основными федеральными сетями, — пояснил гендиректор «Самбери» Лев Волков.

Ранее сообщалось, что пандемия пошла на пользу крупным торговым сетям. Так, крупнейший в России ретейлер X5 Retail Group (сети «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель») в III квартале прошлого года увеличил чистую прибыль в 5,3 раза, почти до 11,9 млрд рублей. Выручка сети магазинов «у дома» «Пятёрочка» (+18,4%) стала самой высокой за последние два года, превзойдя показатели первых двух кварталов 2020 года (17,4% в I квартале и 16,1% в II). Чистая прибыль крупнейшей по числу магазинов торговой сети «Магнит» по итогам года выросла в 2,2 раза, до 37,8 млрд рублей. Чистая прибыль «Ленты» по итогам 2020-го составила 16,5 млрд рублей против убытка в 2,8 млрд рублей годом ранее.

Средний чек также вырос больше официальной инфляции. У «Ленты» — на 11,6%, X5 Retail Group — на 12,2%, у «Магнита» — на 14,1%, а у «О'Кей» — на все 18%.