В «Опоре России» объяснили «месседж» Белоусова бизнесу

https://static.news.ru/photo/f75d45e0-c450-11eb-9fba-96000091f725_660.jpg Андрей Белоусов Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума, призвал помочь малым и средним предпринимателям войти в «цифровой бизнес». Об этом сообщил президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин в беседе с NEWS.ru.

Он говорил о том, что малому бизнесу нужно помочь войти в цифровой бизнес. Это предполагает умение работать не только с теми цифровыми платформами, которые создаются крупным бизнесом и государством. Современный предприниматель должен владеть ещё и внутренними технологиями, — заявил Калинин.

Он привёл в пример пандемию, которая заставила многих уйти на удалёнку и освоить Zoom. Эксперт подчеркнул, что цифровые подписи, личные кабинеты, базы данных — это всё тоже цифровизация, без которой уже не обойтись.

Белоусов говорил, что и наши образовательные платформы необходимо переориентировать на цифровые навыки. Как продавать через телемаркетинг, к примеру, — добавил Калинин.

Ранее директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Леонид Гохберг отметил, что высокая скорость развития цифровых технологий меняет логику бизнеса и облик отраслей экономики. Она порождает новые возможности, создаёт основу для роста производительности, повышения качества жизни и роста благосостояния общества. Он также подчеркнул, что цифровая трансформация не сводится только к косметическим улучшениям, но означает радикальное изменение бизнес-процессов.