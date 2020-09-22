Титов рассказал Мишустину об угрозе волны банкротств

https://static.news.ru/photo/56eebb08-fd35-11ea-a0d0-fa163e074e61_660.jpg Борис Титов Фото: City News Moskva/Global Look Press

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину. Он обратил внимание премьера на системную проблему с выдачей льготных кредитов бизнесу под два процента «на возобновление деятельности».

По его словам, она может обернуться волной банкротств, сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что одним из условий сохранения льготной ставки по кредиту является сохранение численности работников заемщика на определённую дату. Бизнесмены считали, что речь идёт о 1 июня 2020 года. Однако к моменту обращения бизнесменов за кредитами в банки, те имели данные о численности работников лишь на 1 мая, а предприниматели к июню в силу разных обстоятельств сократили численность работников более чем на 20% по сравнению с апрелем.

Обращаясь за кредитом, они были в полной уверенности, что численность их работников будет рассчитана по состоянию на 1 июня, однако по факту они уже нарушили условия льготного кредитования, — подчеркнул омбудсмен.

Теперь бизнесменам придётся возвращать кредиты не по льготной, а по стандартной ставке, которую определят банки. Она может составить не 2%, а 15% годовых.

Учитывая и так нестабильное финансовое положение предпринимателей, обратившихся за получением мер антикризисной поддержки, указанные последствия могут стать для них катастрофическими, — считает Титов.

Он просит премьера решить вопрос с актуализацией данных о численности работников у бизнесменов-заёмщиков, которые размещены в информационном сервисе ФНС России, на 1 июня.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Борис Титов выступил с просьбой к правительству РФ о продлении мер господдержки бизнеса до конца 2021 года. Соответствующее письмо он направил премьер-министру России Михаилу Мишустину. В нём подчёркивается необходимость дать предприятиям реальные возможности сохранения или упрощенного перезапуска на фоне отрицательных финансовых результатов и предлагается продлить действие отсрочек по налогам и взносам до конца 2021 года.