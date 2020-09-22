Титов рассказал Мишустину об угрозе волны банкротств

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину. Он обратил внимание премьера на системную проблему с выдачей льготных кредитов бизнесу под два процента «на возобновление деятельности».
По его словам, она может обернуться волной банкротств,
Обращаясь за кредитом, они были в полной уверенности, что численность их работников будет рассчитана по состоянию на 1 июня, однако по факту они уже нарушили условия льготного кредитования, — подчеркнул омбудсмен.
Теперь бизнесменам придётся возвращать кредиты не по льготной, а по стандартной ставке, которую определят банки. Она может составить не 2%, а 15% годовых.
Учитывая и так нестабильное финансовое положение предпринимателей, обратившихся за получением мер антикризисной поддержки, указанные последствия могут стать для них катастрофическими, — считает Титов.
Он просит премьера решить вопрос с актуализацией данных о численности работников у бизнесменов-заёмщиков, которые размещены в информационном сервисе ФНС России, на 1 июня.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Борис Титов выступил с просьбой к правительству РФ о продлении мер господдержки бизнеса до конца 2021 года. Соответствующее письмо он направил премьер-министру России Михаилу Мишустину. В нём подчёркивается необходимость дать предприятиям реальные возможности сохранения или упрощенного перезапуска на фоне отрицательных финансовых результатов и предлагается продлить действие отсрочек по налогам и взносам до конца 2021 года.
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