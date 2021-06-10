The Bell: «Яндекс» может купить «Азбуку вкуса» за 20 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/7aba4e9a-ca2a-11eb-bcb8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российская IT-корпорация «Яндекс» может купить сеть магазинов «Азбука вкуса» за 20 млрд рублей. Об этом сообщили два инсайдера на финансовом рынке изданию The Bell.

Смысл сделки — в синергии «Азбуки вкуса» с сервисом быстрой доставки еды «Яндекс.Лавка», — сказано в материале.

Однако в обеих компаниях пока не комментируют слухи. В «Яндексе» и «Азбуке вкуса» ТАСС сообщили, что это рыночные спекуляции.

Однако источники The Bell утверждают, что в объединении есть смысл: закупочные цены для «Лавки» станут значительно ниже за счёт объединения закупок с крупным ретейлером.

Что касается управления офлайновой частью продаж «Азбуки», вероятно, это будет зоной ответственности действующего менеджмента ретейлера. Скорее всего, у «Яндекса» нет планов становиться крупным игроком в офлайновых продажах продуктов.

В сеть «Азбука вкуса» входит 173 магазина в Москве, Подмосковье и Петербурге. Выручка компании в 2019 году составляла 65,4 млрд рублей.

Ранее стало известно, что ретейлерам могут запретить работать ночью и в выходные. Это сделают для поддержки предприятий малого бизнеса в крупных городах.