Ретейлерам могут запретить работать ночью и в выходные

https://static.news.ru/photo/fb67d84e-a6b6-11e9-af2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Для поддержки предприятий малого бизнеса в крупных городах могут запретить работать крупным торговым сетям по ночам и в выходные дни. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов.

В некоторых регионах это особенно актуальная проблема, там и нужно перенаправлять потоки покупателей на различные ярмарки и в нестационарные торговые точки, считает сенатор. Он направил свою инициативу помощнику президента Максиму Орешкину.

Например, такая проблема есть в Калмыкии. Если другие формы торговли — нестационарные объекты, ярмарки не работают, то такая мера может стать поддержкой, — пояснили газете в аппарате Кутепова.

Доля ярмарочной торговли действительно снизилась в структуре оборота розницы. Если в 2015 году её оборот составлял 2,2 трлн рублей, то за пять лет он снизился до 1,6 трлн рублей. Росстат сообщал, что в 2020 году доля торговых сетей выросла до 39%, при этом 40% занимают крупные игроки.

Кутепов также предлагает поддерживать предпринимателей, которые работают по франшизе крупных сетей. А небольшим магазинчикам нужно предложить объединяться в ассоциации и союзы.

Ранее врач перечислил самые опасные продукты на российских прилавках. По его словам, это продукты, содержащие трансжиры. Как правило, это фастфуд, шоколадки с различными добавлениями, чипсы и печенье длительного хранения. Он бы вообще убрал большую часть продуктов, которые продаются в магазинах. Оставил бы фрукты, овощи, молочные продукты недлительного хранения, мясные продукты, рыбу свежую.