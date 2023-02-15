Стоматологи остались без зарубежных препаратов и техники РБК: стоматологические клиники испытывают перебои с закупкой зарубежных лекарств и техники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские стоматологи столкнулись с проблемами закупки некоторых зарубежных препаратов и медицинских принадлежностей, пишет РБК. В клиниках это объясняют уходом западных производителей и сложностями с логистикой.



Так, у стоматологических клиник возникли проблемы с закупками «Убистезина» — популярного препарата для местного обезболивания на основе артикаина. Производитель анестетика, американская компания 3М, еще весной 2022 года объявила об уходе с российского рынка. Также в Россию перестал поставляться цемент «Витремер», который применяют при лечении зубов у детей и взрослых, и который не имеет аналогов на российском рынке.



Проблемы есть и со стоматологическими борами и фрезами: как объяснила главная медсестра «Первой семейной клиники Петербурга» Елена Березина, на отечественном рынке очень мало производителей, которые изготавливают стоматологические боры, а импортные производители поставляют товар в Россию с большими сроками из-за проблем с логистикой. Также отмечается дефицит спреев для наконечников, порошка для гигиены, запчастей для наконечников и установок.

Как отмечает Святослав Коба из «Дентал Фэнтези», поставки из-за рубежа идут с большими задержками, поставщики не могут прогнозировать точные сроки, а некоторые зарубежные дилеры перешли на стопроцентную предоплату. Российские же производители, по словам экспертов, не смогут закрыть потребности отечественного рынка, а качество их продукции значительно хуже импортной. По оценкам крупных поставщиков, на территорию России ввозилось порядка 35–40 тысяч наименований препаратов и материалов, в то время как внутреннее производство может закрыть всего около шести тысяч позиций.

Ранее Росздравнадзор предложил разрешить российским больницам и поликлиникам с 1 сентября 2023 года ремонтировать медоборудование с помощью неоригинальных запчастей и комплектующих из-за «нарастания рисков дальнейшего санкционного давления». В Росздравнадзоре опасаются, что у российских медучреждений в будущем могут возникнуть проблемы с поставками оригинальных комплектующих или принадлежностей к ним.