Российские больницы смогут ставить в технику неоригинальные запчасти Росздравнадзор предложил разрешить ремонт медоборудования неоригинальными запчастями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Магнитно-резонансная томография

Росздравнадзор предлагает разрешить российским больницам и поликлиникам с 1 сентября 2023 года ремонтировать медоборудование с помощью неоригинальных запчастей и комплектующих из-за «нарастания рисков дальнейшего санкционного давления». Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В Росздравнадзоре опасаются, что у российских медучреждений в будущем могут возникнуть проблемы с поставками оригинальных комплектующих или принадлежностей к ним.



Росздравнадзор предлагает такое решение, чтобы избежать рисков невозврата медтехники. Для получения разрешения на использование неоригинальных комплектующих владелец медоборудования должен будет собрать пакет документов, включая разрешение на использование комплектующих от производителя, а также его письмо-согласие с подтверждением ответственности за возможный вред пациентам.

Как уточняет «Коммерсант», например, рентгеновские трубки для компьютерных томографов зачастую необходимо менять раз в полтора года, однако их основными производителями являются компании из Нидерландов, Германии, США и Японии, сотрудничество с которыми может оказаться невозможным. Кроме того, многие комплектующие не являются медизделиями, из-за чего их невозможно ввозить для ремонта через посредников.

Возврат медоборудования в РФ также может быть осложнен, если ремонта требуют комплектующие двойного назначения, например чипы, импорт которых в РФ сейчас запрещен рядом западных стран.

Как пояснил глава консалтинговой компании MDPro Алексей Ванин, в случае полного отказа сервисных центров от ремонта медоборудования воссоздавать его придется практически с нуля, на что уйдет несколько лет. При этом пока, по данным IMEDA, у центров техобслуживания медтехники за рубежом не возникло проблем с разрешениями, хотя процесс затягивался на две-три недели.

Ранее правительство Японии в рамках нового пакета санкций в отношении России с 3 февраля ввело запрет на экспорт радиоактивных материалов, вакцин и медицинских изделий, а также роботов. Для отправки в РФ запрещены, в частности, медицинские изделия, оборудование для атомных объектов, разведки нефти и природного газа и различные химические вещества, в том числе слезоточивый газ.