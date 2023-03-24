Стало известно, почему провалился «пилот» по доставке рецептурных лекарств РБК: проект по доставке рецептурных лекарств не дал результатов из-за пробелов в правовой базе

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Экспериментальный проект по доставке рецептурных лекарств не дал результатов из-за того, что к моменту старта программы выпустили еще не все нормативно-правовые акты, сообщает РБК со ссылкой на источники в фармацевтическом бизнесе. При этом в Минздраве заверили, что все документы, разрабатываемые ведомством, были приняты в срок.

1 марта в стране стартовал пилотный проект по дистанционной торговле рецептурными лекарствами, предполагающий их доставку конечному покупателю — физическому лицу. Эксперимент начался в Москве, Московской и Белгородской областях, однако пока нигде из трех регионов не был реализован. Несмотря на это, потенциальные участники уже подали заявки на участие в проекте.

Согласно разработанным документам, к онлайн-продаже допустили лекарства, содержащие 904 действующих вещества, в том числе применяемые для лечения ВИЧ, гепатита C, миодистрофии Дюшенна, сахарного диабета, COVID-19, а также для терапии при онкологических, онкогематологических и других заболеваний. При этом запрещена онлайн-реализация антидепрессантов, снотворных и седативных средств, а также препаратов для прерывания беременности.

Опрошенные изданием игроки рынка уверены, что к лету эксперимент по онлайн-торговле рецептурными препаратами будет полноценно запущен. Ожидается, что программа улучшит сервис для пациентов и поможет усилить госконтроль за обращением лекарств.

В начале марта глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что дефицита лекарств в российских аптеках нет. По его словам, ранее имевшие место логистические сложности преодолены, медикаменты поставляются своевременно.