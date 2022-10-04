Стало известно, когда «Победа» запустит рейсы из Москвы в Минск Лоукостер «Победа» запустит ежедневные рейсы из Москвы в Минск с 28 октября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лоукостер «Победа» запустит ежедневные рейсы из Москвы в Минск с 28 октября, говорится в сообщении на сайте компании. Полеты по этому маршруту будут ежедневно выполняться из московского аэропорта Внуково.

Лоукостер «Победа» (группа «Аэрофлот») <...> открыл продажу билетов на новый регулярный рейс Москва — Минск, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Победа» может полностью перебазироваться из Внуково в Шереметьево, что позволит компании «Аэрофлот» полностью сконцентрироваться в одном аэропорту, который, в свою очередь, получит дополнительный трафик. Сообщалось, что обслуживать рейсы компании планируется в терминале D, но окончательное решение будет зависеть от объёмов перевозок, так как все южные терминалы аэропорта, включая D, сейчас закрыты.

По словам представителя «Победы» Елены Селивановой, перевозчика полностью устраивает качество обслуживания рейсов в Шереметьево. К тому же перевод лоукостера позволит «Аэрофлоту» сконцентрировать производственные и материально-технические ресурсы в одном аэропорту, а также эффективно использовать и обслуживать весь парк самолётов. Пассажирам же планируется предложить больше выгодных маршрутов за счёт удобных стыковок. Перевод планировалось осуществить в сентябре, но сейчас об этих планах ничего не известно.