«Победу» хотят перевести из Внуково в Шереметьево

Авиакомпания «Победа» может полностью перебазироваться из Внуково в Шереметьево. Перевод рейсов вероятен уже в сентябре, но пока окончательного решения не принято, пишут «Известия».

В случае перехода компания «Аэрофлот» полностью сконцентрируется в одном аэропорту. Пассажиры особой разницы не почувствуют, а необходимость перехода «Победы» будет плюсом для Шереметьево, который в условиях санкций потерял огромный трафик. Обслуживать рейсы компании планируется в терминале D. Там лоукостер в прошлом году уже открыл брифинг-пространство для своих экипажей. Окончательное решение будет зависеть от объёмов перевозок, так как все южные терминалы аэропорта, включая D, сейчас закрыты.

По словам представителя «Победы» Елены Селивановой решение о переводе авиакомпании может быть принято уже к июлю.

Перевод рейсов авиакомпании из Внуково в Шереметьево и базирование самолётов в Шереметьево действительно обсуждаются — определяются сама возможность, условия и объемы производственной программы, — рассказала Селиванова.

Перевозчика полностью устраивает качество обслуживания рейсов в Шереметьево. К тому же перевод лоукостера позволит «Аэрофлоту» сконцентрировать производственные и материально-технические ресурсы в одном аэропорту, а также эффективно использовать и обслуживать весь парк самолётов. Пассажирам планируется предложить больше выгодных маршрутов за счёт удобных стыковок.

И, самое главное, это даст возможность выбора перевозки в разных ценовых сегментах, с максимально увеличенным предложением по самому низкому тарифу, — рассказали изданию в пресс-службе «Аэрофлота».

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