Tele2 начал проверку из-за утечки данных пользователей

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Шведский сотовый оператор Tele2 ведет служебное расследование из-за утечки персональных данных пользователей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора. По словам представителей фирмы, за слив данных полностью ответственен IT-партнер компании. Ранее в Telegram-каналах сообщили о произошедшей утечке в Tele2, из-за чего в Сети оказались ФИО, мобильные номера, а также адреса электронной почты абонентов. Файл с данными пользователей содержит 7,5 млн строк кода.

Tele2 проводит служебное расследование. Уже известно, что ответственность на стороне IT-партнера, который подвергся хакерской атаке. Наши собственные системы надежно защищены, факт утечки на стороне Tele2 полностью исключен, — сообщили в пресс-службе компании.

При этом анализ, который провели сотрудники Tele2, показал, что обнародованные данные не навредят пользователям. Уточняется, что большая часть слитой информации — это перекомпиляция сведений, к которым можно получить доступ из других онлайн-источников.

Ранее стало известно о массовой утечке персональных данных пользователей «Почты России». Сообщалось, что всего утекло 10 млн строк, которые содержали ФИО отправителей и получателей, их телефонные номера, а также трек-коды отправлений. В пресс-службе компании подтвердили утечку данных.