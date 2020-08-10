Состояние главы Apple превысило миллиард долларов

https://static.news.ru/photo/14de09dc-26a1-11ea-b920-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people

Состояние главы компании Apple Тима Кука перешагнуло отметку в миллиард долларов.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные экспертов, составляющих «Индекс миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), увеличение состояния Кука напрямую связано с ростом стоимости акций Apple. Так, за последнюю неделю их цена выросла на Нью-Йоркской фондовой бирже почти на 5%. Капитализация компании по состоянию на 10 августа составляет более $1,9 трлн.

Тем не менее издание не называет точную сумму, которой располагает Кук. По мнению экспертов, в реальности она может оказаться ниже $1 млрд, так как глава Apple мог совершать анонимные пожертвования.

В минувший четверг, 6 августа, Apple проинформировала о росте выручки и прибыли в третьем квартале 2020 финансового года. Согласно подсчётам, выручка компании составила $59,7 млрд, а чистая прибыль — $11,3 млрд. Для сравнения: в 2019 финансовом году выручка Apple составила $53,8 млрд, а прибыль — $10 млрд.

Ранее NEWS.ru писал, что Федеральная антимонопольная служба России признала компанию Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. По версии ведомства, организация использовала свои возможности для ограничения конкуренции.