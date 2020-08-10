Состояние главы Apple превысило миллиард долларов

Состояние главы компании Apple Тима Кука перешагнуло отметку в миллиард долларов.
Как
Тем не менее издание не называет точную сумму, которой располагает Кук. По мнению экспертов, в реальности она может оказаться ниже $1 млрд, так как глава Apple мог совершать анонимные пожертвования.
В минувший четверг, 6 августа, Apple проинформировала о росте выручки и прибыли в третьем квартале 2020 финансового года. Согласно подсчётам, выручка компании составила $59,7 млрд, а чистая прибыль — $11,3 млрд. Для сравнения: в 2019 финансовом году выручка Apple составила $53,8 млрд, а прибыль — $10 млрд.
Ранее NEWS.ru писал, что Федеральная антимонопольная служба России признала компанию Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. По версии ведомства, организация использовала свои возможности для ограничения конкуренции.
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