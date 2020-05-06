Собянин: начало работы сферы услуг может вызвать рост заболеваемости

https://static.news.ru/photo/a29130fc-8fa0-11ea-b5bb-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Начало работы предприятий в сфере услуг, приостановивших работу в целях предотвращения распространения коронавируса, может спровоцировать рост заболеваемости. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы, проведённом в режиме видеоконференции.

По его словам, поэтапный выход из самоизоляции нужно делить на две части.

Первая часть и самая жёсткая — это сфера услуг: салоны красоты, парикмахерские, торговля. Они действительно могут спровоцировать рост заболеваемости. И здесь выработаны жёсткие критерии. Вторая часть — всё остальное, — отметил градоначальник.

Он добавил, что работа на предприятиях находится в зоне ответственности их руководства.

Ранее NEWS.ru писал, что с 28 марта в стране заработал режим самоизоляции населения. Закрыты все культурные и развлекательные заведения, общепит, магазины, за исключением продуктовых и аптек.

ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, 11 марта 2020 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,6 млн человек, погибли свыше 257 тысяч, выздоровели более 1,2 млн.

В России на 6 мая общее число инфицированных достигло 165 929 (+10 559 за последние сутки), 21 327 пациентов выздоровели (+1462 за последние сутки), умерли 1537 человек (+86 за последние сутки). В Москве 85 937 заболевших (+5858 за последние сутки), выздоровели 8458 (+588 за последние сутки), 866 умерли (+50 за последние сутки).